В Ростове полицейские изъяли у мужчины более 100 граммов наркотиков

Наркотики мужчина сам употреблял. Фото: региональная пресс-служба управления на транспорте МВД России
В Ростове сотрудники линейного отделения на транспорте МВД России задержали жителя Константиновского района за хранение наркосодержащего растения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
У 31-летнего мужчины во время обыска по месту жительства нашли более 100 граммов наркотиков. Правоохранителям он рассказал, что хранил их для личного употребления.
Как оказалось, задержанный имеет богатую криминальную историю. В том числе он судим за грабеж. На этот раз ему грозит до 10 лет лишения свободы за хранение наркосодержащего растения в крупном размере.
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