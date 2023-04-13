В Ростовской области осудили супругов-наркоторговцев

Мужа приговорили к 10 годам лишения свободы, жену — к 8 годам Фото: Андрей АБРАМОВ

Вчера, 12 апреля, в Ростовской области суд признал виновными супружескую пару за торговлю наркотиками через тайники с закладками. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

— Осужденные покушались на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, путём организации в Морозовске тайников с закладками наркотических средств, — отметили в пресс-службе судов.

Супругам не удалось продать наркотики, так как из закладок их изъяли полицейские. Во время обыска у них дома нашли еще наркотические средства, которые они намеревались потом продать.

Действовали супруги в связке с неустановленным лицом. Они ему передавали данные о местах закладок для продажи через интернет-магазин.

Мужчину суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Женщина получила 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

У супругов есть возможность обжаловать приговор суда до его вступления в законную силу.

За год в Ростовской области почти в два раза увеличилось количество смертельных отравлений от наркотиков. Почему это произошло, объяснил специалист.

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