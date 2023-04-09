«Пусть лучше дома попробуют, чем на улице»: жительница Ростовской области объяснила, зачем давала детям наркотики

Дончанка покупала наркотки через закдадки, а потов давала их дочери и сыну Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в одном из райцентров, мать заставила 16-летнюю дочь и 15-летнего сына вместе с ней принимать наркотики, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, 36-летняя Наталья (имя изменено — прим. Ред.) давно имела проблемы с запрещенными веществами.

СЕМЬЯ БЫЛА НА КОНТРОЛЕ

Женщина была даже судима за хранение наркотиков, но тогда отделалась условным сроком. Но с тех пор семья Натальи была на особом контроле у опеки.

Правда, эти меры не помешали женщине употреблять наркотики, которые она покупала через закладки. Запрещенные вещества она принимала прямо дома, не стыдясь детей-подростков.

Как позже расскажет Наталья, однажды сын и дочь спросили: «Мам, а что это такое и зачем ты это делаешь?».

Тогда женщина предложила детям употребить дозу вместе с ней.

- Пусть лучше дома попробуют, под моим присмотром, а не на улице, непонятно с кем, - рассудила она.

По данным источника издания в правоохранительных органах региона, Наталья давала запрещенное вещество сыну и дочери на протяжении четырех месяцев. Известно, что дети попробовали наркотики не меньше восьми раз.

При этом, говорят знакомые семьи, сама Наталья нигде не работала.

- У нее был кавалер — дальнобойщик. Он и давал ей деньги, на которые Наташа жила, - рассказывают знакомые дончанки.

ВОЛОСЫ ОТПРАВИЛИ НА АНАЛИЗЫ

О том, что подростки пробовали с позволение матери запрещенные вещества, стало известно после очередной проверки со стороны опеки. Специалисты взяли у детей волосы для анализов, и исследование показало, что в крови содержатся запрещенные вещества.

- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц», - прокомментировал прокурор Морозовского района Александр Свитенко.

Материалы уголовного дела ушли в суд. По итогам предварительного слушания Наталью поместили под стражу. Известно, что сейчас женщина ограничена в родительских правах.

Подростки живут у бабушки. К счастью, наркотики не успели нанести непоправимый вред здоровью ребят.

Источник издания добавил, что сами подростки переживают, что на Наталью завели дело. Брат и сестра часто плачут и говорят, что очень любят маму.

Если суд признает вину дончанки, она может сесть в тюрьму сроком до 15 лет.

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