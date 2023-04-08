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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 7:48

В Ростовской области мать заставляла детей употреблять наркотики

Ее отправили под стражу
Анна ШИЛЯЕВА
На время следсвтия мать двоих детей взяли под стражу

На время следсвтия мать двоих детей взяли под стражу

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в одном из райцентров, маму двоих детей заподозрили в том, что она склоняла ребят к употреблению наркотиков. По версии правоохранителей, 36-летняя женщина в течение трех месяцев — с января по март — давала сыну и дочери запрещенные вещества.

Кроме того, она не занималась их воспитанием и не вникала в проблемы детей. Известно, что сыну 14 лет, а дочери — 15.

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц».

На время следствия ей избрана меря пресечения в виде заключения под стражу на полгода.

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