В Ростовской области мать заставляла детей употреблять наркотики

На время следсвтия мать двоих детей взяли под стражу
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области, в одном из райцентров, маму двоих детей заподозрили в том, что она склоняла ребят к употреблению наркотиков. По версии правоохранителей, 36-летняя женщина в течение трех месяцев — с января по март — давала сыну и дочери запрещенные вещества.
Кроме того, она не занималась их воспитанием и не вникала в проблемы детей. Известно, что сыну 14 лет, а дочери — 15.
В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц».
На время следствия ей избрана меря пресечения в виде заключения под стражу на полгода.
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