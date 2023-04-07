«Отчима называет папой»: как живет мальчик из Ростовской области, над которым годами издевался родной отец

Над школьником много лет издевался родной отец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья из небольшого поселка в Ростовской области, наконец, может без страха возвращаться домой со школы. Мальчик точно знает, что его никто не побьет и не унизит.

ПЫТАЛ ЗА МАЛЕЙШУЮ ПРОВИННОСТЬ

Много лет ребенок жил в аду, который устроил родной отец. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», 35-летний Николай (имена изменены – прим. ред.) выбирал самые изощренные и болезненные способы наказания: держал ладони сына над горящими конфорками, колол руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами, бил головой о стенку, морил голодом, оставлял на ночь спать в подъезде. А однажды мужчина унизил 13-летнего сына перед сверстниками.

Узнав о том, что Илья украл деньги на еду, он заставил сына промозглой осенью раздеться донага прямо на улице. Свидетелями этой сцены стали друзья Ильи. Причем, ребенок со слезами на глазах просил отца не подвергать его таким унижениям, но мужчина был непреклонен.

ЖИЗНЬ С МАМОЙ

После того, как обо всем узнали правоохранители и Николая приговорили к шести годам лишения свободы, Илья стал жить с мамой, отчимом, четырьмя братьями и двумя сестричками.

По словам его мамы Натальи, она после развода с Николаем много лет не могла забрать сына к себе. Бывший муж после каждой такой попытки избивал ее.

- Зато сейчас сын со мной. Илья хорошо учится, исправляет на четверки оценки по некоторым предметам, - говорит Наталья.

По ее словам, у сына сложились хорошие отношения со всеми членами семьи.

- А моего мужа он называет папа, - говорит дончанка.

Но вот о родном отце Илья предпочитает не вспоминать.

- Если речь и заходит о нем, то сын называет его только по имени – Коля, - рассказывает женщина.

РАСТОПИТЬ ЛЕД ЛЮБОВЬЮ

Но есть в семьи и проблемы. По словам мамы, Илья попался на воровстве.

- Дважды вытаскивал деньги из кармана. Купил на них сладости. Я не знаю, почему он так поступил, - продолжает женщина.

«КП-Ростов-на-Дону» узнала у эксперта, с чем может быть связан этот поступок. По словам доктора психологических наук Аллы Осиповой, существует так называемое привычное подростковое воровство. И многие семьи сталкиваются с этим.

- Если дети растут в социально-благополучных семьях и были застигнуты на этом, то, как правило, одной-двух бесед хватает, чтобы ситуация не повторилась, - констатирует специалист. - Но в случае с этим мальчиком все сложнее. У него страшная травма, связанная с бытовым насилием. Он не знал любви матери. Отец, который должен защищать, издевался над ним. А когда ребенка поместили в другую семью - туда, где не бьют, для него это был стресс. Подростку нужно встраиваться в систему этих семейных отношений, привыкать к другой школе, другому социуму. Это все – большая нагрузка на психику. И в этом случае воровство, возможно, протестная реакция. Ведь детская психика не справляется с нагрузкой. Также воровство может быть попыткой привлечь к себе внимание. Этот мальчик – как Кай из сказки «Снежная королева». В его сердце застрял осколок льда, который можно растопить только любовью.

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