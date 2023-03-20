Рыдал и просил не отдавать папе: что стало с мальчиком из Ростовской области, которому отец выдирал ногти из-за троек

Сейчас мальчик живет с мамой, братьями и сестрами. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Сегодня 13-летний Илья (имя изменено – прим. ред.) смело идет домой, даже если в дневнике у него стоит тройка. Мальчик крепко спит, ест досыта и уже не вздрагивает от каждого шороха. Любит играть в футбол и часто балуется со своими братиками и сестричками. А всего их у Ильи – шестеро.

Еще два — три месяца назад школьник из Ростовской области мог лишь мечтать о такой жизни.

ИЗУВЕРСКИЕ ПЫТКИ

Родной отец несколько лет измывался над сыном. Причем, по словам источника «КП-Ростов-на-Дону», 35-летний Николай (имя изменено – прим. ред.) выбирал самые изощренные и болезненные способы наказания: заставлял есть окурки или выкуривать пачку сигарет за раз, держал ладони сына над горящими конфорками, колол руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами, бил головой о стенку, морил голодом, оставлял на ночь спать в подъезде.

Злоумышленник бил сына за плохие отметки, за то, что приходил домой из школы на десять минут позже установленного времени. Однажды отец четыре раза ударил мальчика головой о стену из-за бутылки, стоявшей у кровати.

«УМЕЛ ПУСТИТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА»

А руки колол швейной иголкой или держал ладони сыны над включенной конфоркой из-за того, что подросток воровал.

Как позже расскажут на суде сестра и мать Николая, для самого Ильи воровство было единственным способом не умереть от голода. Дело в том, что порой в воспитательных целях Николай запрещал сыну даже подходить к холодильнику. Илья был вынужден красть булки и конфеты в магазинах у дома.

Продавщицы, которые ловили ребенка, обо всем докладывали отцу.

- Потому что на людях он был идеальный папа, умел пустить пыль в глаза. Никто и не догадывался , что ребенок ворует не из хулиганства, а от голода, - говорит корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Наталья, бывшая жена Николая и мать Ильи.

«ЕМУ БЫЛ ИНТЕРЕСЕН ТОЛЬКО ИЛЬЯ»

По словам Натальи, она прожила с Николаем в браке около четырех лет. У пары родились двое сыновей. Ушла из-за того, что муж ее бил.

- Мальчишек с собой забрала. Илье тогда было три года. Но Колька пришел ко мне, избил и забрал Илью. О втором сыне даже не спросил. Ему вообще был интересен только Илья, может, потому, что они внешне сильно похожи. Сначала я пыталась вернуть ребенка. Но потом, в 2015 году, Колька пришел ко мне с травматическим пистолетом и выстрелили в грудь. Я тогда испугалась не столько за свою жизнь, сколько за детей. К тому моменту я родила от другого мужчины, с которым живу сейчас, - продолжает Наталья.

По словам женщины, с тех пор связь с сыном пропала на семь лет. За эти годы лишь однажды, в 2018-ом, она встретила Илью на рынке.

- Моя бывшая свекровь продавала на базаре конфеты, а я как раз пошла за покупками. Встретила ее и сына. Бабушка начала говорить Илье, что я — его мама. А он просто стоял и слушал, эмоций не проявлял, - продолжает женщина.

ОТ СТРАХА ПЕРЕД ОТЦОМ ЗАБЫВАЛ СЛОВА

Сам Илья все эти годы жил с отцом как в аду. Он боялся его до такой степени, что при виде Николая впадал в ступор и забывал слова.

Предвидя очередную порцию побоев, мальчик сбежал к подруге. У нее он прожил две недели. И именно приятельница уговорила школьника написать заявление в полицию.

Как сообщила помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении родителя было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий».

Илью поместили в больницу. Тогда, впервые за семь лет, мать смогла его крепко прижать к себе.

- Я привезла ему сладости. Мы обнялись, и Илья заплакал. Рыдал навзрыд и спрашивал: «Мам, ты меня не отдашь ему?» Я сказала, что теперь нас никто не разлучит, - говорит Наталья.

Сейчас Илья живет с мамой, четырьмя братьями и двумя сестричками, младшей из которых четыре месяца.

- Он перестал воровать. Просит записать его в секции по футболу и боксу. Про отца говорит редко. А если и заходит о нем разговор, то сын его называет только по имени – Коля, - продолжает Наталья.

Кстати, в школе об Илье отзываются положительно. Вежливый, старательный, не грубит учителям.

Напомним, Николай предстал перед судом. Его признали виновным и приговорили почти к 6,5 годам лишения свободы. Он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей в интересах сына. Это требование удовлетворено в полном объеме.

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