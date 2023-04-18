В Ростове-на-Дону подрядчики приступили к ремонту улицы Нозадзе

Все работы планируется завершить до 1 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону подрядчики начали ремонтировать улицу Нозадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Согласно информации, уже идут подготовительные работы. Сейчас подрядчики занимаются выравниваем основания с помощью щебня и фрезерованием разрушенных участков дороги. Затем специалисты займутся восстановлением проездной способности путем укладки асфальта.

Все работы планируется завершить до 1 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на благоустройство дворовых территорий планируют потратить 77 млн рублей

Финансирование поступит из городского и областного бюджетов

(Подробности)