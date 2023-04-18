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НовостиОбщество18 апреля 2023 16:42

В Ростове-на-Дону подрядчики приступили к ремонту улицы Нозадзе

Работы планируется завершить до 1 мая
Лейла МИРИШОВА
Все работы планируется завершить до 1 мая

Все работы планируется завершить до 1 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону подрядчики начали ремонтировать улицу Нозадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Согласно информации, уже идут подготовительные работы. Сейчас подрядчики занимаются выравниваем основания с помощью щебня и фрезерованием разрушенных участков дороги. Затем специалисты займутся восстановлением проездной способности путем укладки асфальта.

Все работы планируется завершить до 1 мая.

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