В Ростовской области нашли без вести пропавшую пенсионерку

Пенсионерку удалось найти спустя сутки. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Белой Калитве нашли без вести пропавшую пенсионерку. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизАлерт".

По информации ведомства, пожилая женщина пропала 17 апреля. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Ее удалось найти только на следующий день.

По сообщению волонтеров, бабушку нашли живой и сразу же отвезли ее домой. Сейчас жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.

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