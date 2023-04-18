В Ростовской области нашли без вести пропавшую пенсионерку

Пенсионерку удалось найти спустя сутки. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав
В Белой Калитве нашли без вести пропавшую пенсионерку. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизАлерт".
По информации ведомства, пожилая женщина пропала 17 апреля. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Ее удалось найти только на следующий день.
По сообщению волонтеров, бабушку нашли живой и сразу же отвезли ее домой. Сейчас жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.
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