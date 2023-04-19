Для Ростовской области закупят 40 электробусов и 14 зарядных станций в этом году

Новый транспорт появится в Волгодонске, Таганроге и Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области закупят 40 электробусов и 14 зарядных станций в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона 18 апреля. В ходе внеочередного заседания донские депутаты приняли поправки в бюджет области на ближайшие три года. Большая часть средств будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры.

В текущем году на развитие этой сферы выделят больше трех миллиардов рублей. За эти деньги необходимо приобрести 20 электробусов для Ростова-на-Дону, еще по 10 единиц транспорта купят для Волгодонска и Таганрога.

- Кроме приобретения самих электробусов, в текущем году будет приобретено и 14 зарядных станций, — поделился председатель ЗСРО Александр Ищенко.

В Ростове-на-Дону также планируют обновить подвижной состав автобусных парков. Необходимо приобрести транспорт с меньшими выбросами отходов в атмосферу.

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