В донской столице "Бессмертный полк" пройдет в непривычном формате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бессмертный полк в Ростове 9 мая 2023 года состоится в другом формате. Так, по словам координатора движения «Бессмертный полк» в донском крае Андрея Кудрякова, привычного шествия ни в Ростове, ни в других городах региона не будет.

- Это связано, на мой взгляд, с повышенными мерами безопасности, но речь об отмене акции не идет, - подчеркнул он.

По словам Андрея Кудрякова, дончанам предлагают наклеить портреты своих героев на автомобили, также можно надеть майку или бейдж с изображением фронтовика, украсить портретами фасад дома. В школах состоятся линейки, на которые ученики принесут портреты героев.

Кроме того, в муниципальных организациях создадут уголки памяти, где каждый сможет повесить портрет своего фронтовика. Все желающие смогут разместить портреты ветеранов на своих страницах в соцсетях или установить на аватарке в мессенждере.

По словам Андрея Кудрякова, по сложившейся традиции в Мясниковском районе комбайны проедут с портретами героев.

Еже жители региона смогут опубликовать портрет ветерана и его историю на платформе «Бессмертного полка», пройдя предварительно регистрацию

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