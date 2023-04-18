Как пройдет «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону в мае 2023 года

В этом году акция "Бессмертный полк" в Ростове пройдет в ином формате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону готовятся к празднованию 9 Мая. Стало известно, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк». Так, традиционного шествия от площади Карла Маркса не будет.

- Скорее всего, это решение связано с повышенными мерами безопасности, - пояснил "КП-Ростов-на-Дону" координатор движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.

Однако «Бессмертный полк», в любом случае, состоится.

- Его не отменяли даже в пандемию коронавируса, тогда у людей была возможность принять участие в акции в режиме онлайн, - прокомментировал Андрей Кудряков.

В этом году мероприятия также пройдет в другом формате. Так, ростовчане смогут наклеить портреты героев на автомобили.

- Можно надеть майку с изображением фронтовика или прийти с фотографией героя к Вечному огню и возложить цветы. В любом случае, «Бессмертный полк» никуда не денется. Думаю, напротив, к участию в акции в этом году присоединится еще больше людей. Мы будем вспоминать участников Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции, - сказал собеседник.

Также он отметил, что сегодня, 18 апреля, в режиме ВКС состоится встреча с главными координаторами акции, во время которой детально обсудят ее формат.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в этом году отмечать День Победы планируют масштабно. Так, с 1 апреля по 30 мая в донской столице запланировано около 400 мероприятий.

А с 1 по 8 мая ростовчане отметят «Праздники улиц Героев» - артисты дадут концерты прямо на улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. По доброй традиции под окнами ветеранов выездные бригады проведут концерты и мини-парады.

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