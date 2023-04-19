В Ростовской области депутаты приняли закон о создании медицинских вытрезвителей

Вытрезвители будут созданы при региональном Минздраве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области депутаты Заксобрания Дона приняли региональный закон о создании вытрезвителей - организаций, оказывающих помощь людям в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Парламентарии одобрили проект на внеочередном заседании, которое состоялось 18 апреля 2023 года. Решение вступит в силу с 1 июня 2024 года.

- Мы приняли специальный закон для того, чтобы региональное министерство здравоохранения смогло реализовать полномочие в программе создания медицинских вытрезвителей, - прокомментировал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Новые организации будут находиться на балансе донского Минздрава. В ведомстве теперь должны определить требования к структуре, распорядку, к зданиям и помещениям, а также к охранному режиму на объектах.

Напомним, законопроект об организации вытрезвителей внес на рассмотрение губернатор Василий Голубев. Предполагается, что учреждения будут финансировать из областного бюджета. Ранее глава донского Минздрава Юрий Кобзев рассказал, что донской регион находится на 8 месте рейтинга трезвых субъектов страны.

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