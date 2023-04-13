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НовостиОбщество13 апреля 2023 19:16

В Ростове первые вытрезвители могут появиться в микрорайоне "Суворовском" в 2014 году

Сегодня Ростовская область занимает восьмое место в рейтинге "трезвых регионов"
Лейла МИРИШОВА
Также сами дончане стали меньше покупать спиртное и в небольших количествах.

Также сами дончане стали меньше покупать спиртное и в небольших количествах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону вытрезвители могут появиться в микрорайоне "Суворовском" в следующем году. Об этом сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

Он отметил, что сейчас Ростовская область находится на восьмой строчке в рейтинге "трезвых регионов", потому что в муниципалитете низкие показатели смертности из-за употребления алкоголя. Также сами дончане стали меньше покупать спиртное и в небольших количествах.

Так, власти донской столицы предложили открыть вытрезвители в Суворовском. Однако, обсуждение этого вопроса решили пока отложить.

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