В Волгодонске пожарные спасли двух кошек из полыхающей квартиры

Животных вынесли из горящей квартиры на улице Ленина. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Волгодонске пожарные спасли из огня двух кошек. Сейчас с пушистыми ушастиками все в порядке, рассказали в управлении пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, около 10 утра 19 апреля в экстренную службу поступил вызов на улицу Ленина. Люди сообщили, что на первом этаже жилого дома вспыхнул пожар.

Когда специалисты прибыли на место, в дыму был уже весь подъезд здания. После этого к работе привлекли звено газодымозащитной службы.

Специалисты прошли в квартиру, пострадавших не было, но из глубины комнат раздавалось слабое мяуканье. В помощи нуждалась одна из мурлык. Она могла погибнуть, потому что уже успела надышаться едким смогом. Животное вынесли на воздух и привели в чувства с помощью дыхательного аппарата.

После этого соседи, которые наблюдали за спасением, рассказали пожарным, что в квартире должна быть еще одна кошка. Спасатели вернулись в квартиру и нашли «потеряшку» на балконе. Эта четверолапая чувствовала себя хорошо.

Пожар в итоге потушили, а испуганных котеек передали хозяйке. Женщина очень обрадовалась, что ее любимицы остались целыми и невредимыми.

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