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НовостиЭкономика19 апреля 2023 11:16

В Ростовской области переселенцам из Херсона планируют выдавать сертификаты на жилье

Это решение утвердили на внеочередном заседании в донском Заксобрании
Ангелина СКИБА
На приобретение новых квадратных метров выделят 1 млрд рублей

На приобретение новых квадратных метров выделят 1 млрд рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области переселенцам из Херсона и части Херсонской области планируют выдавать сертификаты на жилье. Соответствующие поправки в бюджете утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

Предполагается, что на приобретение новых квадратных метров по жилищным сертификатам получателям в общей сложности выделят 1 млрд рублей.

Кроме того, поправки коснулись и других направлений, в частности инфраструктурных и социально значимых.

Так, например, самые крупные федеральные средства будут направлены на развитие транспортной сферы, в 2023 году выделят более 3 млрд рублей. Эти деньги пойдут в том числе на закупку электробусов для Ростова, Таганрога и Волгодонска.

Часть средств - более 900 млн рублей - пойдет на обновление трамвайной сети донской столицы. Еще 105 млн рублей потратят на первый этап восстановления речных пассажирских перевозок по реке Дон и Азовскому морю.

Направят деньги на переоснащение медорганизаций, оказывающих помощь людям с онкозаболеваниями, модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство пяти новых корпусов в детских лагерях.

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