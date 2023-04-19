В Ростовской области переселенцам из Херсона планируют выдавать сертификаты на жилье

На приобретение новых квадратных метров выделят 1 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области переселенцам из Херсона и части Херсонской области планируют выдавать сертификаты на жилье. Соответствующие поправки в бюджете утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

Предполагается, что на приобретение новых квадратных метров по жилищным сертификатам получателям в общей сложности выделят 1 млрд рублей.

Кроме того, поправки коснулись и других направлений, в частности инфраструктурных и социально значимых.

Так, например, самые крупные федеральные средства будут направлены на развитие транспортной сферы, в 2023 году выделят более 3 млрд рублей. Эти деньги пойдут в том числе на закупку электробусов для Ростова, Таганрога и Волгодонска.

Часть средств - более 900 млн рублей - пойдет на обновление трамвайной сети донской столицы. Еще 105 млн рублей потратят на первый этап восстановления речных пассажирских перевозок по реке Дон и Азовскому морю.

Направят деньги на переоснащение медорганизаций, оказывающих помощь людям с онкозаболеваниями, модернизацию первичного звена здравоохранения и строительство пяти новых корпусов в детских лагерях.

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