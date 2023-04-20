В Азовском районе в ДТП пострадали три человека

В ДТП пострадали трое человек. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Азовском районе при столкновении двух автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 19 апреля около 16:30 на трассе "Азов-Самарское".

По предварительной информации, 44-летний водитель "Хендай Акцент" не справился с управлением при выезде на встречную полосу. После он врезался в автомобиль "УАЗ", за рулем которого находился 61-летний шофер.

- В результате ДТП оба водителя и 41-летний пассажир автомобиля УАЗ получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)