Сити-менеджер Ростова пообещал решить проблему с автобусами в Суворовском

Перевозчиков, которые не выполняют условия контракта внесут в в черный список Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону сити-менеджер пообещал заняться вопросом транспортной доступности микрорайона Суворовского. Об этом Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале.

- Сегодня транспортное обеспечение микрорайона в соответствии с условиями контрактов обслуживают три компании. Перевозчики нарушают условия контракта, что крайне недопустимо, это отрицательно влияет на качество жизни ростовчан, – поделился сити-менеджер.

Алексей Логвиненко дал несколько дней компаниям, чтобы выйти на 100% выпуск транспорта. Если перевозчики не выполнят условия контракта, то их занесут в «черный список». Они больше не смогут заниматься своей работой, что может привести к разорению компаний.

- Ежедневно мой заместитель совместно с директором департаментом транспорта будут лично контролировать выпуск автобусов на линию. также дал поручение в течении трех дней индивидуально изучить потребности микрорайона Суворовского и рассмотреть возможность вернуть зимнее расписание движения автобусов, – рассказал Алексей Логвиненко.

Он поручил проработать применение на линиях двухсекционных автобусов большой вместимости, которые смогут перевозить до 150 пассажиров одновременно. Алексей Логвиненко также предложил изучить график движения транспорта по маршруту "Суворовский - ГПЗ-10" и внести предложение по увеличению на данном направлении подвижного состава.

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