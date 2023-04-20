Крупнейшую школу Ростова-на-Дону планируют открыть к 1 сентября

Сейчас в городе возводят шесть школьных комплексов на 7676 мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школу в микрорайоне «ЮФУ» Ростова-на-Дону планируют открыть уже 1 сентября. Об этом по итогам заседания коллегии городской администрации сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- К осени нам предстоит благоустроить дорогу между улицами Зорге и Мильчакова. Обсудим выделение средств на парковочные карманы и поворотные полосы по Мильчакова. Данный вид работ также планируем выполнить до начала нового учебного года, - рассказал Алексей Логвиненко.

Нампоним, новый объект на 1650 мест будет самой большой школой на юге страны. Ее возводят в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. Стоимость работ - 1 млрд 946,4 млн рублей. Строительная готовность составляет 97 %.

Добавим, сейчас в Ростове-на-Дону одновременно ведется строительство шести школьных комплексов на 7676 мест. В том числе четыре учреждения на 5365 учащихся должны появиться в рамках национального проекта «Образование».

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Информация об этом прозвучала на заседании в городской администрации (подробности)