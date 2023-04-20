Алексей Логвиненко: экономический потенциал Ростова продолжит уверенное развитие

Эксперты провели форум «Бизнес 2023: налоги, право, ответственность». Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Деловая активность укрепляет экономический климат в Ростове-на-Дону. Такое заявление на форуме «Бизнес 2023: налоги, право, ответственность» сделал глава сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Несмотря на внешнее санкционное давление, бизнес настроен позитивно. Подтверждает это и рост числа самозанятых, их у нас более 68 тысяч, а субъектов МСП зарегистрировано свыше 69 тысяч. Уверен, экономический потенциал столицы Дона продолжит уверенное развитие, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

По словам управленца, услугами Ростовского фонда и центра «Новый Ростов» воспользовались уже более 4 тысяч человек.

Положительную динамику демонстрируют также и другие экономические показатели. Например, в индекс промышленного производства в 2022 году достиг 114 %. Объем инвестиций в основной капитал составил около 170 млрд руб.

- По итогам прошлого года в казну поступило почти 19 млрд рублей налоговых доходов. Основная доля финансовых поступлений - 58 % - была сформирована за счет НДФЛ. Бюджет Ростова впервые превысил 56 млрд, - добавил Алексей Логвиненко.

Добавим, рамках форума глава городской администрации также вручил благодарственные письма представителям банковской сферы за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Ростова.

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