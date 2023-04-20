Еще раз из-за прохладной погоды администрация его продлевать не стала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 20 апреля, в Ростове завершится отопительный сезон 2022-2023. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Сотрудники жилищных организаций будут перекрывать задвижки в домах. А котельные и ТЭЦ постепенно перейдут на летний режим работы, снижая параметры теплоносителя.

Параллельно с завершением одного отопительного сезона коммунальщики начали подготовку к другому. Он включают в себя гидравлические и температурные испытания, устранение дефектов, плановый и капитальный ремонт.

Напомним, изначально власти Ростова планировали завершить отопительный сезон 17 апреля. Но из-за холодной погоды перенесли на 20 апреля, предварительно узнав мнение горожан через опрос.

Власти попросили горожан, в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:

— ООО «Ростовские тепловые сети» 8 (863) 234-89-44;

— АО «Теплокоммунэнерго» 8 (863) 274-50-15;

— ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 8 (863) 244-26-64, 8 (863) 244-26-91, 8 (863) 244-25-98;

— ЕДДС 112 — 112.