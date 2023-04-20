В Ростове по гарантии дорожники отремонтировали 15 объектов

Хуже всего покрытие дороги оказалось в переулке Силикатном. Фото: администрация Ростова.

С начала 2023 года в Ростове подрядные организации в рамках гарантийного обслуживания на 15 объектах привели в порядок асфальтобетонное покрытие. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Чиновники обследовали 92 объекта, работы на которых проходили в 2019-2022 годах. В итоге, на 15 из них нашли дефекты. Самая большая проблема была в переулке Силикатном - от улицы Разина до улицы Некрасовской. Там обнаружили выбоины, сетки трещин и раскрошившийся асфальт.

На всех проблемных объектах - а это 5 759 кв метров асфальтобетонного покрытия дорожники - уже устранили недочеты.

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Согласно информации, уже идут подготовительные работы. Сейчас подрядчики занимаются выравниваем основания с помощью щебня и фрезерованием разрушенных участков дороги (подробности)