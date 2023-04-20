Психолог рассказа ростовским школьникам, как лучше подготовиться к ЕГЭ

ЕГЭ - один из главных экзаменов в жизни каждого школьника Фото: Мария ЛЕНЦ

Психолог объяснила ростовским школьникам, как эффективно подготовиться к ЕГЭ. Об этом сообщает портал NEWS.RU со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову. По словам специалиста, в первую очень необходимо чередовать подготовку к экзаменам и отдых. Так, нужно распределить свое время. Например, полтора часа на учебу, а затем отдохнуть.

- Через полтора часа занятий обычно происходит утомление, падает концентрация внимания, ухудшается работоспособность. В этот момент необходимо сделать перерыв. Важно проявить физическую активность, подвигаться, перекусить, посмотреть или почитать что-то интересное, встретиться с друзьями, — посоветовала психолог Наталья Наумова.

Кроме того, в течение дня в свой график необходимо вносить перерывы. Это поможет перезагрузить и освежить голову. Также не во время монотонных подготовок к ЕГЭ не стоит забывать про свои увлечения и хобби.

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