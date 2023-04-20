В Ростовской области на границе с ДНР открыли пропускной пункт Шрамко-Ульяновское

Пропускная способность пункта - 4500 машин средств в сутки. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области открыли модернизированный пункт пропуска Шрамко-Ульяновское. Об этом сообщил заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

- Открытие Шрамко-Ульяновского пункта - очередной шаг по перераспределению транспортных потоков для обеспечения равномерной нагрузки на пункты пропуска, - прокомментировал Владимир Окунев.

Новый пункт имеет шесть полос контроля. Его пропускная способность составляет 4500 машин средств в сутки. Проезжать смогут легковые, пассажирские и грузовые порожние автомобили.

Объект находится в хуторе Шрамко между Весело-Вознесенкой и Амвросиевкой. Из Ростова-на-Дону к АПП Шрамко-Ульяновское можно добраться через Таганрог и Матвеев Курган, протяженность пути - 150 км. Из Новоазовска придется проехать 138 км через Коньково и Ульяновское.

Из Мариуполя дорога составит 160 км, путь пройдет через Александровское и Ульяновское. Из Донецка и Луганска протяженность пути - 81 и 167 км соответственно. В первом случае дорога идет через Новоекатериновку и Ульяновское, во втором - через Центральный и Амвросиевку.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что к апрелю 2023 года автотрафик на КПП между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой возрастет более чем в два раза. Наибольшей пропускной способности планируют добиться к концу лета.

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