Должность председателя Ростовского областного суда объявлена вакантной

Сроки подачи заявлений не уточняются. Фото: Артем КИЛЬКИН

Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию на должность председателя Ростовского областного суда. Соответствующая информация появилась на портале ВККС.

Согласно описанию вакансии, все документы будут приниматься в Москве с понедельника по четверг с 10 до 18 часов и в пятницу с 10 до 16:45. Отметим, что желающие должны подготовить всю необходимую документацию и лично предоставить ее в строго указанное время.

Сроки подачи заявлений не уточняются.

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