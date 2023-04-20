Диетолог посоветовала ростовчанам лучшие продукты для ужина

Для вечерней трапезы подойдут овощи, зелень и мясо птицы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Диетолог рассказала ростовчанам, какие продукты лучше подойдут для ужина. Об этом сообщил NEWS.RU со ссылкой на диетолога Наталью Круглову.

По словам специалиста, лучшими продуктами для вечерней трапезы станут овощи, бобы, зелень и мясо птицы. Отметим, что свежая клетчатка должна составлять минимум 50% от общего объема ужина.

- Лучшими продуктами для ужина являются овощи. Свежие или обработанные, они должны составлять минимум 50% от общего объема ужина. Также можно добавить листовую зелень. Еще 25% — цельнозерновые продукты, но в любом случае меньше, чем на обед или завтрак, – поделилась медик.

Специалист добавила, что на ужин также подойдет гречка, нешлифованный рис, цельнозерновые макароны, киноа, бобовые, это тоже сложные углеводы. Отличным дополнением к гарниру станет мясо птицы или рыба. Благодаря такому ужину в желудке не будет тяжести, а засыпать станет легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психолог рассказа ростовским школьникам, как лучше подготовиться к ЕГЭ

Не стоит забывать про отдых между занятиями

(Подробности)