В Ростове-на-Дону под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик

С травмами мальчика доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове под колеса иномарки попал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 20 апреля около 17:00.

По предварительной информации ведомства, 23-летний водитель "Ниссан Альмера" двигался по улице Жданова. В какой-то момент на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Шахтами водитель школьного автобуса врезался в легковушку

К счастью, в результате аварии никто не пострадал

(Подробности)