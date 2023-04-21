В Ростове-на-Дону детский хирургический центр построят до конца 2023 года

Готовность объекта составляет 67%. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове детский хирургический центр построят до начала 2024 года. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Все работы планируется завершить в декабре 2023 года. Сейчас готовность Детского хирургического центра составляет 67%. Подрядчики возвели корпус здания, сегодня идет отделка фасадов и кровли. Также специалисты монтируют внутренние системы вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения. Одновременно с этими работами идет установка окон, лифтов и витражей.

В правительстве уточнили, что в текущем году начнется закупка необходимого оборудования. Отметим, что контракт на строительство медицинского учреждения подписали в 2021 году. Общая площадь объекта составит 54 тысячи квадратных метров. В нем будут оказывать медпомощь несовершеннолетним гражданам.

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