Громкий звук и вспышка в небе попали на камеру наблюдения в Ростове

О громком звуке сообщили жители Северного микрорайона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону камеры зафиксировали яркую вспышку в небе и громкие звуки. Информация об этом появилась в городских группах в социальных сетях.

Очевидцы поделились, что поздним вечером 20 апреля услышали "хлопок", а затем увидели вспышку в небе. Все произошедшее зафиксировали уличные видеокамеры. От сильного звука у многих припаркованных машин сработали сигнализации.

Официальной информации о ситуации не поступало.

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