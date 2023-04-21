Резкое похолодание и дожди ожидаются в Ростове 22 и 23 апреля

Во время ветра нужно держаться в стороне от деревьев и слабоукрепленных конструкций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Понижение температуры воздуха и осадки ожидаются в Ростове-на-Дону на грядущих выходных, 22 и 23 апреля. По данным синоптиков, небольшие и умеренные дожди могут пройти как в субботу, так и в воскресенье.

23 апреля ночью будет +5-7 градусов, днем - около +13-15. Ветер обещают западный и юго-западный 4-9 м/с, при грозе возможны порывы до 12-14 м/с.

24 апреля ночью температура воздуха составит +6-8 градусов, днем +14-16. Ветер должен быть восточной четверти 4-9 м/с, при грозе 12-14 м/с.

Ранее о непогоде также предупредили специалисты городского управления по делам ГО и ЧС. По данным ведомства, во время стихии могут произойти подтопления низменных участков и подвалов.

Всех просят быть предельно осторожными. Во время ветра следует держаться в отдалении от деревьев, легких построек, мачт и рекламных щитов. Нельзя подходить к оборванным проводам.

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