В Ростове-на-Дону убрали несколько свалок после вмешательства прокуратуры

Свалки полностью ликвидированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры убрали несколько свалок. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 21 апреля.

По информации ведомства, в Пролетарском районе на нескольких улицах зафиксировали свалочные очаги. Коммунальная компания не занималась этим вопросом. Прокуратура привлекла сотрудников к административной ответственности по статье "Нарушение правил благоустройства территорий".

После чего коммунальщики занялись устранением свалочных очагов. Как сообщили в ведомстве, свалки полностью ликвидированы.

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(Подробности)