В Таганроге 26 и 27 апреля временно перестанут ходить несколько трамваев

Пассажирам стоит заранее выбрать альтернативный маршрут или транспорт в это время. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Таганроге два дня подряд будут приостанавливать движение нескольких трамваев. Об этом 21 апреля сообщили в администрации приморского города.

Речь идет об электротранспорте, выполняющем маршруты №5 (улица Розы Люксембург - завод "Прибой"), №6 (завод "Прибой" - площадь Авиаторов) и №7 (завод "Прибой" - вокзал "Таганрог-1". Трамваи перестанут ходить с 12 до 14 часов 26 и 27 апреля. Поэтому пассажирам стоит заранее выбрать альтернативный маршрут или транспорт в это время.

Причиной временных неудобств станут технические работы. Вероятно, трамвайная сеть нуждается в проверке или ремонте

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