Строительство водовода из Ростовской области в ДНР повлияло на водоснабжение Таганрога

Вода, поступающая в краны, может не соответствовать норме по минерализации и жесткости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области осложнился вопрос с водоснабжением Таганрога. Городские власти ранее имели договор с подрядчиком, который должен был разработать проект реконструкции Донского водовода, водозаборных сооружений из реки Дон и очистных, но эта работа остановилась, сообщил на заседании комиссии гордумы директор МУП «Управление Водоканал» Максим Неснов.

По словам специалиста, контракт на создание проектно-сметной документации заключили еще в 2020 году. На разработку первого этапа ПСД собирались выделить 82 млн рублей. Предполагалось увеличение производительности водозаборов и насосных станций до 170 тысяч кубометров в сутки, с учетом развития города.

- На сегодня контракт не исполнен, его исполнение приостановлено. При проектировании выяснилось, что прилегающий к нашему водозабору земельный участок находится с обременением, арестован по суду. Работы заглохли, подрядчик на заказчика подал в суд, и есть вероятность, что готового проекта не будет, - рассказал Максим Неснов.

При этом в ситуации, по словам руководителя водоканала, есть «еще один нюанс».

- В декабре прошлого года военно-строительная компания Минобороны начала возводить водовод в ДНР. Это водозабор, семь или восемь насосных станций, 200 км трубопровода. Они разместили объект в том месте, где подрядчик УЖКХ не справился с задачей по проектированию. Сейчас нет участка, в отношении которого проект можно осуществить. Там даже рельеф местности поменялся уже, - добавил Максим Неснов.

Глава «Водоканала» Таганрога пообещал представить предложения по разрешению проблемы.

Добавим, Таганрог сейчас получает воду из рек Дон и Миус, а также 11 артезианских скважин. При этом ресурс, поступающий в дома местных жителей, не соответствует требованиям по минерализации и жесткости.

По минерализации вода не должна быть больше тысячи единиц, по жесткости - не более 7 единиц. Показатели сейчас выглядят следующим образом: река Дон - 1203 единиц и 7-10 единиц соответственно, Миус - 1421 и 13-15 единиц, скважины - от 3 до 4 тысяч единиц и 20-30 единиц по жесткости.

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