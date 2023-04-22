В Ростовской области за сутки подтвердили 136 случаев коронавируса

Выздоровели за сутки 134 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, по состоянию на 22 апреля, за сутки подтвердили 136 новых случаев COVID-19. Эту информацию опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

За указанный период с инфекцией в больницы попали 19 человек. Летальных исходов не регистрировали. Выздоровели за сутки 134 человека.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: коронавирусу больше всего подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами.

Тем, кто входит в группу риска, необходимо внимательно следить за своим здоровьем. По возможности нужно сократить время пребывания в общественных местах. Нельзя забывать о респираторном этикете.

При ухудшении самочувствия жителям Дона рекомендуют остаться дома и обратиться к врачу.

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