В Ростове-на-Дону неизвестные живодеры содрали шкуру с собаки

История об измученной собаке взбудоражила общественность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, по предварительной информации, живодеры срезали бродячей собаке часть шкуры и бросили умирать. Об этом в социальных сетях рассказали жители Суворовского микрорайона.

Раненное животное видели на улице Петренко, вероятно, тогда же сделали и фотографии. На снимках видно, что измученный пес истекал кровью и некоторое время ютился около подъезда одного из жилых домов. Потом, по словам очевидцев, он убежал.

- Около 3:30 ночи заметила из окна, что три большие собаки тянули животное в разные стороны. Со скоростью света летела на улицу со слезами на глазах. Это ужасная картина. Смотрю, лежит, еле дышит. Разогнала этих псин. Она не далась в руки, пришлось сидеть рядом, охранять. Весь день перед глазами это все, - написала потрясенная ростовчанка.

История взбудоражила общественность. Очень быстро под постом появились десятки комментариев. Люди были возмущены произошедшим. Некоторые отметили, что около жилого здания, возможно, есть камеры, по которым можно вычислить хулиганов.

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