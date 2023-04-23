В Ростовской области на М-4 иномарка Kia врезалась в опору ЛЭП, есть пострадавший

Предварительно, водитель не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области на М-4 «Дон» иномарка Kia Rio врезалась в опору ЛЭП. В этой аварии пострадал человек, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла рано утром 23 апреля. По предварительным данным, 42-летний водитель легковушки не справился с управлением, его авто съехало в кювет и уже там влетело в столб.

Известно, что после столкновения машины с преградой пострадал 42-летний пассажир Kia. Потребовалась ли ему медпомощь, не уточнили.

К слову, ночью 22 апреля похожее происшествие зарегистрировали в Ростове-на-Дону на улице Менжинского. В этом случае в столб врезался водитель на автомобиле «ВАЗ 2110». Никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на улице Лесозащитной водитель «ГАЗели» насмерть сбил пешехода

Пострадавший умер на месте происшествия (подробности)