На последней неделе апреля в Ростове ожидается до +22 градусов

Уже в четверг воздух в городе прогреется до +22 Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону на последней неделе апреля ожидается до +22 градусов. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.

По данным синоптиков, дожди в городе будут идти до 25 апреля. В понедельник и вторник столбики термометров днем покажут +14...+13 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +7...+10 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

Уже со среды, 26 апреля в Ростове ожидается потепление. Днем воздух прогреется до +18 градусов. В городе будет переменная облачность и без осадков. Вечером столбики термометров опустятся до +8. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

В четверг и пятницу, 27 и 28 апреля в городе ожидается до +22 градусов днем, а вечером температура опустится до +12. Также в эти дни синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

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