Потеряла сбережения за секунду: в Ростове пенсионерку обманул «банкир-полицейский»

Мошеннику за особо крупную кражу средств грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону пожилая женщина лишилась всех своих сбережений после звонка банкира и полицейского в одном лице. Мужчина изрядно напугал 73-летнюю пенсионерку, а потом просто объяснил, как перевести накопления на «безопасный счет».

После нехитрой схемы афериста жительница Дона потеряла более 1,5 млн рублей, и теперь эти деньги, скорее всего, к владелице уже не вернутся. Пострадавшая надеется на помощь полиции и размышляет, сможет ли она снова скопить подобную сумму.

«ХАКЕРЫ СОБИРАЛИСЬ ВЗЯТЬ КРЕДИТ»

Началась эта история стандартно, с телефонного звонка. Ростовчанка ответила на незнакомый номер и сразу же узнала, что ее счет оказался под угрозой. Якобы он привлек неизвестных хакеров, которые, ко всему прочему, хотят еще и оформить кредит на владелицу средств.

Неизвестно, что больше всего потрясло пожилую слушательницу. Однако страх, по всей видимости, был довольно серьезным, потому что женщина не стала обращать внимание на странную манеру общения собеседника и его «легенду» - сначала мужчина уверял, что работает в банке, а потом к середине разговора оказался сотрудником полиции.

«Специалист» сообщил жертве, что защитить деньги можно только с помощью «безопасного счета». Для этого не требовалось никаких кредитов или других сложных схем. Нужно было просто подойти к банкомату и использовать QR-код.

Как только ростовчанка последовала совету «банкира из МВД», все ее средства списались, а сам «сотрудник» просто сбросил звонок и перестал выходить на связь.

ЗАВЕЛИ ДЕЛО

После всего случившегося пострадавшая обратилась уже к настоящим полицейским. Бабушку внимательно выслушали, а потом завели дело. Если похитителя поймают, по статье «Мошенничество в особо крупном размере» он может получить до 10 лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей.

НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ НЕЗНАКОМЦАМ

Отметим, подобные случаи происходят достаточно часто, и не только с пожилыми людьми. Например, в апреле этого года мошенники заставили жителя Ростовской области взять кредит из-за «дела государственной важности». Мужчина также потерял около 1,5 млн рублей и едва не лишился еще 200 тысяч рублей.

В МВД напоминают: нельзя доверять незнакомцам, всю информацию по счетам следует уточнять лично по официальным телефонам или в учреждениях.

- Сейчас мошенники хорошо ориентируются в психологии и активно этим пользуются. Их главная задача - застать врасплох, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Не переводите деньги на незнакомые вам счета. Не оформляйте займы по указке других людей. О звонках обязательно рассказывайте близким, если не знаете, как поступить.

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