В Ростовской области мошенники заставили мужчину взять кредит из-за «дела государственной важности»

Житель Дона оформил кредит и отправил все деньги аферистам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области жителя Каменского района обманом заставили взять кредит на 1,2 млн рублей и отправить все деньги на чужие счета. При этом мошенники разыграли целый спектакль - сначала мужчину просили помочь поймать преступницу, а потом угрожали статьей за срыв тайной операции.

Работала целая группа аферистов, в том числе «сотрудник безопасности банка» и даже «полковник ФСБ». Все они смогли настолько запутать жителя Дона, что он некоторое время искренне верил в рассказанные ему выдумки.

«АТАКА ХАКЕРОВ» И «ПОМОЩЬ СИЛОВИКОВ»

Нужно сказать, что отъем денег у 52-летнего каменчанина начали по классической схеме - сначала его буквально атаковали звонками с разных номеров якобы работники одного из финансовых учреждений.

Мужчине раз за разом повторяли, что неизвестные хакеры пытаются взломать его счет. Девушки-собеседницы с готовностью отвечали на все вопросы, не забывая при этом добавлять страшные подробности.

Когда первые манипуляции сработали, «клиента» передали уже «сотруднице безопасности банка». Женщина представилась Еленой Викторовной, успокоила жителя Дона, пояснив, что решить проблему можно только при совместной работе с силовиками.

После этого жертве начал названивать новый номер. Строго и властно к мужчине обратился «полковник ФСБ». Он рассказал, что одна из банковских служащих продает личные данные людей, при этом их деньги могут уходить на поддержку армии соседнего государства. Собеседник попросил помочь «в операции государственной важности».

«СЕКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ»

Каменчанин, как уже стало понятно, согласился участвовать в «тайной операции». Он даже не стал спорить, когда ему предложили оформить кредит. Финансовая операция должна была «закрыть старый счет и аннулировать кредит мошенницы».

Для гражданского помощника даже заказали такси в банк, но почему-то нужно было ехать в Ростов-на-Дону. Клиента постоянно держали на связи и давали указания. Он послушно оформил кредит, снял деньги и перечислил их в другом месте через банкомат. Однако, к удивлению, мужчины после этого ничего не произошло, и никто не позвонил.

ГОРЬКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Только на следующий день после «секретного задания» поступил звонок от «полковника ФСБ». Но пострадавший уже понял, что оказался жертвой обмана. У него попытались выманить еще 200 тысяч рублей, угрожая статьей, но не смогли. В итоге мужчина обратился в полицию, где завели уже настоящее уголовное дело и начали искать преступников.

ОФИЦИАЛЬНО

Жителям Ростовской области напоминают: нельзя доверять незнакомцам, всю информацию по счетам нужно уточнять лично по официальным телефонам или в учреждениях.

- Сейчас мошенники хорошо ориентируются в психологии и активно этим пользуются. Их главная задача - застать врасплох. Хорошо поставленным, уверенным голосом, используя профессиональные термины, они увлеченно рассказывают легенду и пытаются не дать человеку опомниться, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Не переводите деньги на незнакомые вам счета. Не оформляйте займы по указке других людей. О звонках обязательно рассказывайте близким, если не знаете, как поступить.

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