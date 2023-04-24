В Ростовской области аэропорт Платов могут оставить закрытым до 2029 года

Ограничения полетов также сохранятся в Белоруссии, Молдове и Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области аэропорт Платов может остаться закрытым до 2029 года. Соответствующая информация появилась на сайте Евроконтроля (Eurocontrol), европейской организаций по безопасности аэронавигации.

В исследовании говорится, что ограничения на полеты в Украине, России, Белоруссии и Молдовы продлится до 2029 года (ред. перевод текста с английского языка).

В Ассоциации туроператоров России отметили, что иностранные специалисты пока не видят возможности для открытия воздушного пространства. Отметим, что от приостановки полетов в РФ больше всего прибыли потеряли Балтия, Скандинавия и Польша.

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Авария произошла рано утром 23 апреля

(Подробности)