В Ростовской области аэропорт Платов могут оставить закрытым до 2029 года

Ограничения полетов также сохранятся в Белоруссии, Молдове и Украины
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области аэропорт Платов может остаться закрытым до 2029 года. Соответствующая информация появилась на сайте Евроконтроля (Eurocontrol), европейской организаций по безопасности аэронавигации.
В исследовании говорится, что ограничения на полеты в Украине, России, Белоруссии и Молдовы продлится до 2029 года (ред. перевод текста с английского языка).
В Ассоциации туроператоров России отметили, что иностранные специалисты пока не видят возможности для открытия воздушного пространства. Отметим, что от приостановки полетов в РФ больше всего прибыли потеряли Балтия, Скандинавия и Польша.
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Авария произошла рано утром 23 апреля