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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:38

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 126 человек

Всего с начала пандемии побороть вирус смогли почти 444 тысячи человек
Лейла МИРИШОВА
За минувшие сутки госпитализировали 11 жителей.

За минувшие сутки госпитализировали 11 жителей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области от коронавирусной инфекции смогли выздороветь 126 человек. Соответствующие данные появились на сайте стопкоронавирус.рф 23 апреля. За все время пандемии инфекцию смогли побороть 443 931 житель Ростовской области. Отметим, что диагноз подтвердился у 455 899 граждан.

Напомним, что большая часть пациентов переносят болезнь в легкой форме и могут пройти курс лечения дома. Однако, если болезнь протекает в тяжелой форме, то пациента кладут в стационар, где за его состоянием наблюдают специалисты. Так, за минувшие сутки госпитализировали 11 жителей.

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Данные по заболеваемости обновляются ежедневно

(Подробности)