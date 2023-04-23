В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 86 человек

За 24 часа в больницы с коронавирусом попали 11 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области к утру 23 апреля подтвердили 86 случаев COVID-19. Обновленную информацию по заболеваемости опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в больницы с коронавирусом попали 11 человек. Летальных исходов не регистрировали. Выздоровели за сутки 126 человек.

Вчера, 22 апреля, заболевших было 136, в больницы положили 19. Выздоровевших за сутки зарегистрировали 134 человека.

Специалисты Роспотребнадзора просят всех внимательно следить за своим здоровьем и не забывать о респираторном этикете. При ухудшении самочувствия рекомендуют остаться дома и обратиться к врачу.

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