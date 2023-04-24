В Ростовской области отметили увеличение популяции осетровых

В 2023 году ученые исследовали 34 экземпляра осетровых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в акватории Азовского моря отметили увеличение численности осетровых. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

- Долгое время осетр и севрюга находились в депрессивном состоянии, однако, сейчас наблюдается рост. На это повлияли работы по искусственному воспроизводству, а также рыбоохранные мероприятия, - пояснили в специалисты.

Существенное увеличение популяции регистрировали еще в 2021-2022 годах. Тогда после генетических анализов выяснили, что 50 % отловленных и выпущенных рыб были потомками особей, выращенных рыбозаводами. Соотношение самок и самцов осетра было равным, примерно 50 на 50 %. Среди особей севрюги насчитали 38 % самок и 68 % самцов.

В 2023 году во время мониторинга ученые исследовали 34 экземпляра осетровых, из них на долю осетра русского пришлось 79,5 %, на севрюгу - 20,5 %. Сейчас ведется обработка генетических проб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитная буря накроет жителей Ростовской области в конце апреля

Природные возмущения ожидаются из-за активности Солнца (подробности)