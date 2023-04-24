Вода с водорослями пошла из кранов в квартире жительницы Ростова-на-Дону

Вода с водорослями попала в краны жителей улицы 30-летия Октября. Фото: группа в VK Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась, что у нее из крана пошла вода с водорослями. Женщина сфотографировала неожиданный свой «улов» и опубликовала снимки в одном из городских пабликов.

- Это нормально, что из крана вместе с водой льются какие-то водоросли? Ситуация на улицах 30-летия Октября/Задонской (старая Левенцовка), - возмущенно сообщила ростовчанка.

Интернет-пользователи в комментариях отреагировали по-разному. Одни поддержали землячку и оценили произошедшее как «ужас».

Другие же, наоборот, решили иронично пошутить: из водопроводной зелени посоветовали сделать «борщ» или продать все в «зоомагазины для аквариума». Некоторые пошли еще дальше и прямо заявили, что водоросли вполне подойдут для бесплатного обертывания.

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