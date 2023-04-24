В Ростове стартует мультимедийная выставка «Русский Азов»

Теперь Азовское море снова стало внутренним морем России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 28 апреля, в ростовском историческом парке «Россия — моя история» стартует мультимедийная выставка «Русский Азов». Ее посетители смогут узнать историю городов побережья Азовского моря, которое в 2022 году вновь стало внутренним морем России.

В экспозицию включены материалы ведущих музеев и архивов России, среди которых — Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Таганрогский архитектурный музей-заповедник и краеведческий музей Мариуполя, разбомбленный украинскими нацистами, - его коллекция чудом уцелела.

Мультимедийная выставка создана с учетом новейших технологий. Это «живая лента» истории прибрежных зон Азовского моря из десятков мультимедийных экранов и сенсорных планшетов. В путешествии по берегу моря гости выставки увидят быт кочевых племен Приазовья, увидят известную битву на реке Калке, узнают о судьбе князя Дмитрия Донского, о том, как зарождалось кубанское казачество и о том, как веками Россия защищала свои южные рубежи.

Проект «Русский Азов» пройдет в исторических парках по всей стране. Планируется, что до 25 июня, его увидят более 100 тысяч человек в разных городах.

Проект реализован совместными усилиями Российского исторического общества, Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Одним из информационных партнеров мультимедийного проекта выступил туристический проект «Комсомольской правды».

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