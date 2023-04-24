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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:12

В Новочеркасске родственникам участников СВО передали награды

Бойцов наградили посмертно Орденами Мужества
Лейла МИРИШОВА
Бойцов наградили посмертно Орденами Мужества. Фото: администрация Новочеркасска

Бойцов наградили посмертно Орденами Мужества. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске родственникам погибших участников СВО вручили Ордены Мужества посмертно. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Воинские награды посмертно вручили Виталию Лушкину и Никите Михалеву. Орденами Мужества бойцов наградили согласно указом президента РФ от 3 марта 2023 за мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга. Заслуженные награды вручили матерям: Лидии Лушкиной и Наталье Панько.

В администрации города отметили, что в Новочеркасске именами героев СВО планируют назвать новые улицы города. Так, в честь погибших братьев Алексея и Антона Воробьевых в Новочеркасске назван сквер.

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