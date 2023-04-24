«Чувствовал, что сестру живой не увижу»: В Ростовской области спустя месяц нашли пропавшую женщину

Водолазы подняли со дна тело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставлена точка в истории загадочного исчезновения жительницы Тацинского района Ростовской области. 40-летняя Валерия (имя изменено – прим. ред.) перестала выходить на связь с близкими 27 марта.

Последний человек, с кем она разговаривала по телефону, была ее мама, которая живет в Волгодонске. Родные сразу забили тревогу. Близкие были уверены, что просто так сбежать из дома женщина не могла.

- Чувствовал, что сестру живой не увижу. И вот сегодня ее нашли мертвой, - говорит родной брат пропавшей Денис.

Валерия, которая всегда отлично плавала, по предварительным данным, утонула в небольшом пруду у дома.

По словам Дениса, в первые дни поиска у этого водоема нашли вещи его сестры и ее телефон. Но тогда семья категорически исключила для себя версию того, что она утонула.

- Сестра часто, пася коз, купалась в этом водоеме. Даже в холодное время года. Потом переодевалась в чистые вещи и шла домой. Скорее всего, накануне исчезновения она вновь плескалась в пруду. А затем, переодевшись, просто забыла на берегу одежду и мобильный, - предположил тогда Денис.

Не нашли тогда тела и водолазы. После того, как поиски на протяжении месяца не двигались с места, дно пруда специалисты осмотрели второй раз и нашли тело женщины.

Сейчас оно отправлено на экспертизу. Сама семья готовится к похоронам, но с датой прощания еще не определились.

Животных Валерии – полсотни коз, бычков и собак раздали соседям.

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