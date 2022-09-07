12-летняя девочка полмесяца жила в камышах в Ростовской области из-за того, что не хотела домой

Школьника пряталась от полиции в камышах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области, в одном из районов, почти месяц искали 12-летнюю школьницу. Тогда весь поселок гадал, куда могла исчезнуть Аня (имя изменено – прим. ред.). В тот день, 11 августа, девочка надела нарядное розовое платье, босоножки со стразами, захватила с собой самую любимую вещь - розовую сумочку, и пошла гулять. Обратно она так и не вернулась.
ИСКАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Известий о ней не было долгих 17 дней. На связь с близкими ребенок не выходил.
- У нее не было такой возможности, сотовый телефон ей никогда в жизни не покупали, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
Бабушка, которая воспитывала внучку, считала смартфоны роскошью и баловством.
К поискам Ани подключились и волонтеры, и полицейские, и даже следком. Региональные паблики пестрели ориентировками, на которых мило улыбалась кареглазая кудрявая брюнетка. Оперативники строили различные версии, не исключалось даже, что девочка могла уехать в соседний регион.
- Рассматривалась версия, что подросток отправится на поиски родителей, - пояснил собеседник издания.
Однако все оказалось намного проще. Все эти дни Аня находилась в соседней с ее домом деревне. Жила, поначалу, между теплицами.
ИДУ ИСКАЛА В ОГОРОДАХ
- Школьница, как выяснилось позже, знала, что ее разыскивают. Домой она возвращаться не хотела и пряталась от людей, как могла, - продолжает собеседник издания.
Питалась тем, что найдет в огородах. Но дней через семь убежище рядом с теплицами оказалось, по мнению Ани, небезопасным. Дело в том, что ее заметили селяне, которые пришли собирать урожай. И малышка просто дала деру.
На этот раз спряталась в камышах. Заросли на время стали ее домом. Но оперативники все же узнали, где прячется беглянка. В результате, ее поймали. Правда, пришлось изрядно попотеть. Подросток пыталась сбежать и от полиции.
- Ребенка нашли и вернули домой 28 августа, - пояснил собеседник издания. – Противоправных действий в ее отношении никто не совершал. Кстати, Аня так и не призналась, почему ее не тянуло домой.
Не исключено, что подростку просто хотелось личного пространства.
- Ребенок живет в большой семье. Человек 15 в одном доме: тети, дяди, двоюродные братья и сестры, только отца и матери нет рядом - они живут в другом городе, - предположил собеседник издания.
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