В Волгодонске прокуратура добилась для женщины пособия на ребенка от пенсионного фонда

Заявительнице необоснованно отказали , сославшись на недостоверность сведений Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгодонске прокуратура помогла добиться для женщины пособия на ребенка. Об инциденте 21 апреля сообщили в надзорном ведомстве города.

Жительница Волгодонска обратилась с заявлением на пособие в пенсионный фонд РФ. При заполнении документа мать ошиблась цифрой в дате рождения, из-за чего ей отказали в положенных законом ежемесячных выплатах.

- Заявительнице необоснованно отказали , сославшись на недостоверность сведений, - уточнили в прокуратуре Волгодонска.

После вмешательства надзорного ведомства горожанка все-таки назначили пособие с 1 января по 31 декабря 2023 года.

В марте женщина уже получила выплату вместе с теми деньгами, которые должны были начислить в январе и феврале.

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(Подробности)