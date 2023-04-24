В Таганроге прокуратура помогла горожанке отстоять права на жилье

Горожанка попросила помощи у прокуратуры в проверке документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Таганрога помогла горожанке отстоять права на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

Женщина обратилась в МКУ "Альтернатива", чтобы заключить договор социального найма на жилое помещение, в котором проживает с семьей согласно ранее выданному ордеру. Однако в учреждении отказались принимать заявление. Причиной, по их версии, стал неполный пакет необходимых документов, которые предоставила местная жительница.

Тогда горожанка попросила помощи у прокуратуры. После проведения проверок надзорный орган выяснил, что на самом деле все документы, требующиеся для заключения договора, были на месте.

- В комитет по управлению имуществом Таганрога внесено представление, по результатам рассмотрения которого с женщиной и ее семьей заключен договор социального найма жилого помещения, - добавили в прокуратуре приморского города.

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