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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:07

В Ростове-на-Дону продлили время работы органов соцзащиты для выдачи проездных льготникам

29 и 30 апреля электронные проездные будут выдавать с 9 до 13 часов
Лейла МИРИШОВА
Электронный проездной льготная категория граждан может получить по заявлениям поданным до 20 февраля

Электронный проездной льготная категория граждан может получить по заявлениям поданным до 20 февраля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове продлили время работы органов соцзащиты для выдачи льготникам проездных. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Согласно опубликованной информации, для возможности реализации с 1 мая 2023 года права на льготный проезд в общественном транспорте нужно получить проездную карту по заявлениям, поданным до 20 февраля текущего года. Для этого время работы органов социальной защиты населения продлили.

Так, органы соцзащиты населения будут выдавать льготные проездные с 9 до 13 часов 29 и 30 апреля. Отметим, что проездной граждане могут получить в любом органе социальной защиты населения по месту регистрации с 8 до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт и документ о льготной категории.

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